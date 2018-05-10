Özge Ulusoy'un Göbek Deliğinden Sonra Ayak Parmakları da Olay Oldu
Aldığı ödülle çektirdiği fotoğrafı yakınlaştıran bir takipçisi, Özge Ulusoy'un ayak parmaklarını diline doladı.
Magazin D sunucusu Özge Ulusoy, Magazin Gazeteciler Derneği'nin düzenlemiş olduğu 'En İyi Magazin Programı' ödülünün sahibi oldu.
TAKİPÇİSİNİN MESAJI GÜLDÜRDÜ
Özge Ulusoy, ödülü ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken bir takipçisinin mesajı Özge Ulusoy'u güldürdü.
AYAK PARMAKLARI OLAY OLDU
Özge Ulusoy'un ayaklarını yakınlaştırarak fotoğrafı paylaşan bir takipçisi "Günümün güzel geçme ihtimali bu fotoğraftan sonra sıfıra indi" mesajını yazdı. Özge Ulusoy da yoruma gülerek, ' Uğraşmayın yampiriklerimle' cevabını verdi.
GÖBEK DELİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Özge Ulusoy'un göbek deliğinden sonra şimdi de ayak parmakları takipçileri tarafından mercek altında olduğu görüldü. Bir dönem bikini fotoğrafları basını yansıyan Ulusoy'un bu fotoğrafları sosyal medyada fena 'ti'ye alınmıştı.
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DEVAAAAMMMMCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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tamam ulan tamam..cekil koşene :) gerçi köşeyi dondun senCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Her halinle,herşeyinle güzelsin.Günah bende kusur bende suç bende.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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fıstık gibi hatun, isterse her tarafı yamuk olsun ^^Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Acik sozlu acik sozlu olmak gerekirse can sıkıntısı ;)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır