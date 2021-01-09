Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi
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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi

09.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:00
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı olan sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte Bodrum'da tatil yapmaya devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün denize girdi.

Pandemi nedeniyle yaşamlarını bir süredir Bodrum'da sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ikilisi, güzel havayı fırsat bilip denize girdi. Ünlü çiftin, kışın ortasında denize girmesi herkesi şaşırttı. Bodrum'da hava sıcaklığının 19 derece olduğu öğrenildi.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Ocak ayında denize girdi

"EN BÜYÜK HOBİM YÜZMEK"

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, en büyük hobisinin yüzmek olduğunu söylemişti.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Ocak ayında denize girdi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile pozunu yayınlayan Burak Yamantürk'ün paylaşımına, aralarında ünlü isimlerin de olduğu takipçilerinden yorum ve beğeni yağmıştı.

"EGE'DE HUZUR İÇİNDEYİZ"

Geçtiğimiz ay Etiler'de AVM'den çıkarken görüntülenen ikili, "İstanbul'da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege'ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz" demişti.

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