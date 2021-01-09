Özge Özpirinçci ocak ayında denize girdi
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Özge Özpirinçci ocak ayında denize girdi

09.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:57
Özge Özpirinçci ocak ayında denize girdi

İkili, dün güzel havayı fırsat bilip denize girdi.

İkili, dün güzel havayı fırsat bilip denize girdi. Oyuncu çift, bu anları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

200 liraya

pazar alışverişi

Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk ve yakın arkadaşı Taner Sivar'la Bodrum'da pazara çıktı, "200 liraya neler alınabilir" diyerek sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Özge Özpirinçi, önceki gün Bodrum Bitez pazarından canlı yayın yaptı. Sevgilisi Burak Yamantürk ve yakın arkadaşı Tanem Sivar'ın da eşlik ettiği ünlü oyuncu, "200 liraya neler alınabilir?" diyerek yola çıktı ve tüm tezgahları dolaştı. Hamile olan Tanem Sivar, pazardan meyve sebze alışverişi yaptı. Pandemi döneminde sevgilisiyle Bodrum'a yerleşen Özge Özpirinçci, "Tabii ki pazardan çıkınca ellerimizi dezenfekte edeceğiz" dedi.

Burak Yamantürk, şalvarıyla dikkat çekti. Özge Özpirinçi, "Burada hepimiz şalvarlıyız, böylesi daha rahat" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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