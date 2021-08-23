Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci evli mi?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Özge Özpirinçci, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Özge Özpirinçci hakkında merak edilenler. Özge Özpirinçci hayatı ve biyografisi. Özge Özpirinçci kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özge Özpirinçci merak konusu oldu. İşte Özge Özpirinçci hakkında merak edilen Özge Özpirinçci kimdir, Özge Özpirinçci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1986

Kaç yaşında: 35 yaşında Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Nereli: İstanbul

Boy: 1,6 m

1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu.[kaynak belirtilmeli] Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Kanal D'de Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.[kaynak belirtilmeli] Kanal D'de Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show TV'de yayınlanan duygusal, dram, gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı. Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Star Tv'de Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. 2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ EVLİ Mİ?

Özge Özpirinççi ile Burak Yamantürk çiftinin 6 yıldır süren mutlu ilişkilerini önümüzdeki günlerde evlilikle taçlandıracağı söyleniyor. İddialara göre çiftin, ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.