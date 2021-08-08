Özge Özpirinçci'nin bebeği göründü
Uzun süredir birlikte olan ve çocuklarını kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinden bebek açıklaması geldi. İşte detaylar...
Anne-baba olmak için gün sayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çifti, Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Hamileliğinde beşimci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi.
Özpirinçci'nin karnının belirginleşmiş olması dikkatlerden kaçmazken çift, evlerinin yolunu tuttu.
Kaynak: Snob Magazin