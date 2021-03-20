Özge Özder: Diyet de yok, korse de yok!

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına da ara veren Özge Özder, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Özder, yoğunluktan dolayı paylaşım yapamadığını söyledi.

DİYET DE YOK, KORSE DE

"Beni merak etmişsiniz, çok haklısınız. Çünkü artık story atamıyorum. Anayım ben vaktim yok! Şaka bir yana gerçekten günler birbirine bağlanıyor. Her gün bir öncekinin aynısıymış gibi oluyor. Hep aynı şeyleri yapıyor gibi oluyor ama aslında her gün birbirinden daha güzel. Story atmak biraz lüks kaldı. Evdeyiz, Luniş çok iyi... Her şey çok yolunda. Ben artık sete başlıyorum. Aylar sonra ilk defa saçımı boyatacağım. Bu hafta itibarıyla çalışmaya başlıyorum. Sormuşsunuz, diyet yapmıyorum. Yine sormuşsunuz, hiçbir şey uygulamıyorum. Lohusalıkta öyle şeyler yapmıyoruz biliyorsunuz. Yüzüme de herhangi bir uygulama yaptırmıyorum. Korse kullanmaya hayır, henüz başlamadım. Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz... Kime benziyor?"

'HOŞGELDİN KIZIM'

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder kızına 'Luna' adını vermiş; ikili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirmişti.

"HOŞ GELDİN AY KIZIM"

Eşi ile birlikte çekilen karnı burnunda karelerini paylaşan Özder, gönderisine, "Kucagˆımızdasın artık... Hos¸ geldin ay kızım" notunu düştü.

"DÜNYA GÜZELİM"

34 yaşındaki Güleryüz, eşinin paylaşımına, "Dünya güzelim... Senin ve benim parçam geldi yanımıza artık. Ay kızım benim... Aramıza hoş geldin" yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet