Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım
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Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım

Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzun süredir meslektaşı Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel "çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum.

Uzun süredir meslektaşı Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel "çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu, hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç! Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz" dedi.

YURTDIŞINA PROJE YAPACAĞIM

Yurtdışına proje yapmak istediğini de dile getiren ünlü oyuncu, "Bunu kesinlikle çok istiyorum ve olacağını biliyorum! Bir oyuncu olarak farklı ülkelerde olup yeni zorluklarla karşılaşmayı çok heyecan verici ve öğretici buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım - Haberler Magazin
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