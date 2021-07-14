Özge Gürel İtalyan basınında: Çok şanslıyım

Uzun süredir meslektaşı Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel "çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum.

Uzun süredir meslektaşı Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel "çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu, hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç! Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz" dedi.

YURTDIŞINA PROJE YAPACAĞIM

Yurtdışına proje yapmak istediğini de dile getiren ünlü oyuncu, "Bunu kesinlikle çok istiyorum ve olacağını biliyorum! Bir oyuncu olarak farklı ülkelerde olup yeni zorluklarla karşılaşmayı çok heyecan verici ve öğretici buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet