Özge Gürel İtalyan basını Audrey Hepburn'le kıyasladı
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Özge Gürel İtalyan basını Audrey Hepburn'le kıyasladı

Özge Gürel İtalyan basını Audrey Hepburn'le kıyasladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

İtalyan INpress de Gürel için özel bir haber hazırladı.

İtalyan INpress de Gürel için özel bir haber hazırladı. Haberde "Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel" ifadelerine yer verildi.

Gürel, Audrey Hepburn ile karşılaştırılarak "Zarifliği ve derinliği öyle özel ki Audrey Hepburn ile kıyaslanıyor" denildi.

Yazıda, Gürel'in yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinden de bahsedildi:

"Asil iyilikleri sayesinde Özge Gürel, bir nezaket ikonu olarak kabul ediliyor. Birçok insana iç güzelliğin önemini kanıtlayan bir ruha sahip. İşi dışında rol yapmayan karakteriyle her zaman sahip olduğu doğallığını korumayı başarıyor. Bu, güçlü projelerde onu hep görmemizi sağlıyor."

Kaynak: Hürriyet

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