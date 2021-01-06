Özge Borak kimdir, kaç yaşında? Özge Borak aslen nereli? Özge Borak eski eşi kimdir?

Özge Borak, son olarak Exxen platformunda Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına konuk oldu. Ünlü oyuncu Özge Borak izleyiciler tarafından dikkat çekti ve araştırılmaya başlandı? Özge Borak kimdir, kaç yaşında? Özge Borak aslen nereli? Özge Borak eski eşi kimdir? sorularının detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Ünlü oyuncu Özge Borak, birçok dizi ve filmde dikkatleri üzerine çekmiştir. Exxen Konuşanlar programında Hasan Can Kaya'ya konuk olan Özge Borak merak edildi. Özge Borak kimdir, kaç yaşında? Özge Borak aslen nereli? Özge Borak eski eşi kimdir? sorularının cevaplarını yazımızdan bulabilirsiniz.

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 İstanbul doğumludur ve 38 yaşındadır.

8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, baş koreografı Selçuk Borak'ın kızıdır.

Sanatçı bir aileden gelen ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçının annesi, balerin Buket Borak olup, Kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçılarındandır.

Eski kocası Bülent Şakrak, İDOB baletidir. 2010 yılında Bülent Şakrak ile boşanmışlardır.

Daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. 2014 tarihinde Ata Demirer'den boşanmıştır.

Özge Borak, ilk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçerek bir dizide rol almış, film dünyasına da katılmıştır.

15 Ekim 2012 tarihinde, Leyla ile Mecnun adlı dizinin 68. bölümünde "Pakize" rolünde konuk oyuncu olarak oynamıştır.

Ödülleri :

16. Sadri Alışık Ödülleri "komedi ya da müzikal en iyi yardımcı oyuncu

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2011 - Caberet : Joe Masteroff - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2011 - Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Bakhalar : Euripides : İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009 - Mecbur Adam : Dede KorkutRagıp Yavuz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2006 - Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 - Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 - Bir Gece Masalı (çocuk oyunu) : William ShakespeareNeşe Erçetin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001 - Memleketimden İnsan Manzaraları : Nazım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001 - Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1999 - Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1998 - Atatürk Ve Çocuk (çocuk oyunu) : İstanbul Şehir Tiyatrosu

ÖZGE BORAK FİLMLERİ

2014 - Eyvah Eyvah 3

2013 - Bir Yastıkta

2012 - Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2011 - Bir Günah Gibi

2010 - Eyyvah Eyvah

2009 - 2010 - Küçük Kadınlar

2008 - -2010 - Akasya Durağı

2007 - 2009 - Eşref Saati

2005 - Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu

2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında

2003 - 2004 - Sultan Makamı

2003 - Kara Gün