Özer: "Konya'da 2022 yılında yaklaşık 700 milyon liralık mevcut yatırımlarımız devam ediyor" - Haberler
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Özer: "Konya'da 2022 yılında yaklaşık 700 milyon liralık mevcut yatırımlarımız devam ediyor"

AA, Ferhat Barulay - Güncel
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İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı Toplantıya katılanlar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

KONYA (AA) - İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Toplantıya katılanlar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Özer: Konya'da 2022 yılında yaklaşık 700 milyon liralık mevcut yatırımlarımız devam ediyor

Özer: Konya'da 2022 yılında yaklaşık 700 milyon liralık mevcut yatırımlarımız devam ediyor

Özer: Konya'da 2022 yılında yaklaşık 700 milyon liralık mevcut yatırımlarımız devam ediyor

AA / Ferhat Barulay - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Konya, Güncel, Haber

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