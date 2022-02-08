Özer: "Konya'da 2022 yılında yaklaşık 700 milyon liralık mevcut yatırımlarımız devam ediyor"
AA, Ferhat Barulay - Güncel
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İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı Toplantıya katılanlar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
KONYA (AA) - İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı
Toplantıya katılanlar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.