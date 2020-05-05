Özer Kızıltan kimdir? Özel Kızıltan nereli? Özel Kızıltan filmleri nelerdir?

Takva filmi ile tanınan ve pek çok filme imza atmış olan yönetmen Özer Kızıltan vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Kızıltan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğarken Özer Kızıltan kimdir, Özel Kızıltan filmleri, Özel Kızıltan nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.