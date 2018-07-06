Ünlü Oyuncu Oral Özer'e Yapılan Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kadıköy'de dün gece ünlü oyuncu Oral Özer ve 1 kişinin yaralandığı bar saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahıs elinde silahla barı tarıyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN DA OLDUĞU BARA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bara önceki gece silahlı saldırı düzenlenmişti. Olay sırasında barda bulunan ünlü oyuncu Oral Özer'in de aralarında bulunduğu iki kişi yaralanmıştı. Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusunun da çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldüğü iddia edilmişti. Bara düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın elinde silahla barı taradığı görülüyor.

"ÖLESİYE DARP EDİLDİM, SUÇSUZ, SEBEPSİZ"

Öte yandan, Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz" ifadelerini kullanmıştı.