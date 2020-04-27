(Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti
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Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

(Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti.

27.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:37
(Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti. Evde bunaldığı için dışarı çıktığını söyleyen bir vatandaş ise kendisini, "Ben de çıktım ama pişmanım" diyerek savundu.

Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Sıcaklığın 20 derece olarak ölçüldüğü İzmit ilçesinde vatandaşlar, cadde, sokak ve banka önlerini doldurdu. Bankaların önlerinde oluşan yoğunluğun önlenmesi için emniyet ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise parklardaki ağaçların ve saçakların altında serinledi. Bankları dolduran vatandaşlar, 'sosyal mesafe' kuralını dikkate almadı.

"Benim canım çok sıkıldı, aşırı bunaldım"

Evde sıkıldığı için sokağa çıktığını söyleyen Mustafa Çakmak isimli vatandaş ise herkesin evde kalması gerektiğini belirterek, "Ben virüsten korunmak için maske takıyorum, insanlara yaklaşmamaya çalışıyorum. Dikkat etmek gerekiyor. Bu bir hastalık. Bir olursak bu zaten düzelecek. Evde kalıyoruz. Yasaklara uyuyoruz. Bence pek dikkat eden yok. İşi olan da olmayan da çıkıyor. Diyeceksin senin işin var mı? Yok. Ben de çıktım ama pişmanım. Benim çok canım sıkıldı, aşırı bunaldım. Ama bu hastalık bitecekse herkes evde kalsın. Doğru mu? Kimse çıkmasın. Ben birazdan eve gideceğim" dedi.

"Herkesin dışarıda olduğunu görüyorum ve üzülüyorum"

Mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmadığını belirten Vedat Kazancı isimli vatandaş ise insanları dışarıda görünce üzüldüğünü belirterek, "Hem bizim hem de karşımızdaki insanın sağlığına dikkat etmemiz gereken bir olay. Şu bir gerçek ki ciddi manada dikkat etmeliyiz. Hem ben, hem ailem, hem de çevremdekileri korumaya çalışıyorum. Evde kalmaya dikkat ediyoruz. Evden çıkmıyoruz. Bugün işitme cihazımı değiştirmek için çıktım, ödemelerimi yaptım. Tekrar eve dönüyorum. Herkesin dışarıda olduğunu görüyorum ve üzülüyorum. Bu virüs salgını bitse bile dikkat ederim. Çıkmadığımız sürece bu virüsü bitirebiliriz" diye konuştu. - KOCAELİ

(Özel) Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: İHA

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