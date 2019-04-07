Özel Sporcunun Madalya Başarısı
Tekirdağ'lı down sendromlu sporcu Fatma Nur Yıldırım, Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonasında 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.
Tekirdağ'lı down sendromlu sporcu Fatma Nur Yıldırım, Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonasında 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen şampiyonaya bir çok ilden özel sporcu katıldı.
Fatma Nur Yıldırım'da yarışların sonunda farklı stillerde 3 altın, bir gümüş madalyanın sahibi oldu.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye 6 yaşında başladığı söyledi.
Yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden Yıldırım, "Yüzmeye küçük yaşta başladım. Katıldığım yarışmalarda güzel dereceler elde ettim. Antalya'da da 3 altın ve bir gümüş madalya kazandım. İlimizi en iyi şekilde temsil ettim. Çalışmalarıma devam edip daha çok madalya kazanmak istiyorum. Yüzmek, madalya kazanmak insanı çok mutlu ediyor." dedi.
Kaynak: AA