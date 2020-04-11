Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
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Kurtlar Vadisi Pusu, Emin Olcay, Magazin, Güncel

Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaşından büyüklerin sokağa çıkma yasağına takılan 74 yaşındaki oyuncu Emin Olcay, evinde makarnadan resim yapıyor.

11.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:08
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay, karantina günlerini dolu dolu geçirmek için kendisini resim yapmaya verdi.

MAKARNADAN RESİM YAPMAYA BAŞLADI

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldığı Ömer Baba karakteriyle bilinen ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Olcay, eşi Hayat Olcay ile vaktini evde geçirmeye başladı. 74 yaşındaki Olcay, evde vaktini değerlendirmek için 'makarna sanatı' ile uğraşıyor. Makarna ve mercimeklerden resim yapan Emin Olcay'a eşi Hayat Olcay da yardımcı oluyor. Makarnadan resim yaparak vakit geçirdiğini söyleyen Olcay, "Evde oturduğumuz bu günlerde zamanımızı bunla değerlendirsek çok güzel olur esasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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