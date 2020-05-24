(Özel) Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci

Korona virüs pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı aileleri ve sevdiklerinden ayrı kalarak hastanede geçirdi.

(Özel) Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci
24.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:22

Korona virüs pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı aileleri ve sevdiklerinden ayrı kalarak hastanede geçirdi. Aileleri ile telefonla görüntülü görüşerek bayramlaşan sağlık çalışanları buruk bir bayram yaşadıklarını ancak hastalara yardımcı oldukları için de mutlu olduklarını söyledi.

Korona virüs(Covid-19) pandemisiyle mücadelede gece gündüz görev yapan sağlık personeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de görevlerinin başındaydı. Hastaların şifa bulması için uğraşan sağlık çalışanları bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzak kaldığı için buruk bir bayram sevinci yaşadı.

"Hastalarla müzikli bayramlaşma"

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde de bayram mesaisi yapan sağlık çalışanları kameralara yansıdı. Aileleriyle telefonda bayramlaşan personeller, hastalarla da bayramlaşmayı ihmal etmedi. Sağlık çalışanları sevdiklerinden uzakta kaldıkları için üzgün olduklarını söyleseler de, hastaları tedavi ettikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

"Ailenden ayrı yaşamak zor"

Ailesinden ayrı kaldığı için üzgün olduğunu ama bu işi yaptığı için de mutlu olduğunu dile getiren Hemşire Havva Nur Öktem, "Ailemden ayrı olduğum için üzgünüm. Ama burada güzel bir iş yaptığımız için de mutluyum. Ailenden ayrı yaşamak zor. Birde böyle bir durumda ayrı kalmak, gidememek daha kötü. Yine de çalışıyoruz. İşimiz güzel. Hastalara elimizden geldiğince iyi davranmaya, gerekli her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Keşke ailem burada olsa. İnşallah güzel günlerde ben onlara gideceğim. Hastalarla da bayramlaştık. Sabah hepsinin odalarına girdik. Onlarda hüzünlü ve ailelerinden ayrı. İki taraf da birbirlerini gayet iyi anlıyor " diye konuştu.

"Buruğuz ama mutluyuz"

Hastalarla bayramlaştıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen Asistan Dr. Mücahit Göktaş, "Bir tarafımız buruk. Bir taraftan da bayramda bile insanlara yardım etmek ayrı güzel bir duygu. Ailemizle ancak telefonda bayramlaşabildik. Burada hastalarımızla bayramlaştık. Onlarda mutlu oldular, çok sevindiler. Hastaların iyileşip mutlu olduklarını görmek çok hoşumuza gidiyor. Buruğuz ama mutluyuz" dedi.

"Gönül isterdi ki bayramı sevdiklerimizle mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirelim"

Önemli olanın salgını kontrol altına almak olduğunu belirten Asistan Dr. Serhat Gürbüz, "Şu an için önemli olan bu virüsün ve salgının kontrol altına alınması. Gönül isterdi ki bayramı sevdiklerimizle mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirelim. Fakat şu an devletimizin aldığı böyle bir karar var. Buna saygı duyuyoruz. Biz de elimizden geldiğince emek vererek hastalarımızın sağlığı için çabalıyoruz. Ailemden ayrı kalmak kötü. Bizim mesleğimizin getirdiği bir dezavantaj bu. Maalesef bayramlarda, özel günlerde nöbetçi olabiliyoruz. Bu dönem daha da zor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Haber
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Haber
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Perihan Savaş Tuba Büyüküstün
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Araştırma
Şu an buradasınız: (Özel) Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:22:02. #1.14#
title