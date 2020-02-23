(ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan büyük talep var

23.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:35

Son dönemde yayınlanan yemek yarışması programları şef bıçaklarına rağbeti artırdı.



Türkiye ve dünyadaki ünlü şeflerin tercih ettiği Bursalı ustaların elinden çıkan şef bıçaklarına büyük talep var. Eskiden sadece şeflerin kullandığı bıçaklar, son dönemde yayımlanan yemek yapma yarışmaları sayesinde vatandaşlar tarafından büyük talep görmeye başladı. Programda izledikleri şefler gibi yemek yapmak isteyen kadınlar şef bıçaklarına rağbet gösteriyor. Bursalı bıçak ustaları ise artan şef bıçağı taleplerinden oldukça memnun. Kaliteli şef bıçakları 60 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



Eskiden çok fazla talep olmayan şef bıçaklarının son dönemde büyük rağbet gördüğünü ifade eden bıçakçı Aziz Şen, "Son dönemde yayınlanan yemek yarışması programları şef bıçağı satışlarının artmasına sebep oldu. Dünyaca meşhur ustaların kullandığı Bursa şef bıçaklarına vatandaşlar büyük ilgi göstermeye başladı. Bursalı ustalar olarak şef bıçağı üretimlerine hız verdik. Özellikle hanımlar programda ustaların kullandığı bıçakları kullanmak istiyor. Kaliteli şef bıçaklarını 60 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA