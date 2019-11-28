(Özel) Öğretim üyesinden İstanbul'un su krizinin çözümüne yönelik proje önerisi

28.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:11

İstanbul'da, sonbahar aylarının yağışsız geçmesinden dolayı gündeme gelen su krizini çözmeye yönelik İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Cihan Yavuz Örnek, bir öneri ortaya attı. Örnek, Terkos Barajının derinleştirme çalışmasının yapıldığı takdirde İstanbul'un su sorununun çözülebileceğini iddia etti.



İstanbul'da, sonbahar aylarının yağışsız geçmesi olası su krizini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "3 ay sonra İstanbul'da susuzluk yaşanabilir" diyerek konuya dikkat çekmişti. Yağışlardaki azalma İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajının kurumasına neden oldu. İstanbul'a su sağlayan diğer barajlardaki su seviyesi ise yarı yarıya azaldığı görüldü. Yetkililer bu duruma bir çare ararken, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Cihan Yavuz Örnek, İstanbul'un su sıkıntısıyla ilgili bir öneri ortaya attı. Örnek, İstanbul'un 1850 yıllarında da ciddi su sıkıntısı yaşadığını söyleyerek, "Bu sıkıntıyı o dönemin padişahları Fransız mühendisleri davet ederek çözmüştü. Fransızlar Terkos Gölü'nü gördüler önüne dört metrelik bir set çekerek İstanbul'un yüz elli yıllık su ihtiyacını karşıladılar. Ancak artık yeni önlemler almayı gerektiren bir süreçteyiz. Kesin bir çözüm bulmak lazım buna ve bu çözüm Terkos Gölü'dür. Terkos Gölü'nün önündeki dört metrelik yüksekliğindeki set kaldırıldığı takdirde gölün derinliği ortalama yirmi, yirmi beş santimetreye düşüyor. Fransızlar geldiği zaman göl bugünkü halinde değildi. Gölcük ve adacıklardan oluşuyordu. Eğer biz Terkos Gölü'nde derinleştirme çalışmaları yaparsak İstanbul'un su ihtiyacının yüzde yüzü Terkos Gölü'nden karşılanabilir" dedi.



"Büyük bir depremde daha büyük sıkıntılar yaşanabilir"



Beklenen İstanbul depreminin olması halinde İstanbul'daki su sıkıntısının daha büyük boyutlara ulaşabileceğini söyleyen Örnek, "İstanbul'un su ihtiyacı özellikle Melen Çayı'ndan karşılanmaktadır fakat burada bazı sıkıntılar gelecekte yaşanacağına inanıyorum. Bugün Melen Çayı'nın önündeki barajın önü çatlamıştır. Gelecekte depremlerle fay hatları kırılacaktır mutlaka borular hasar görecektir. Buna Ömerli Barajı da dahil. Bunun için yeni çözümler ortaya koymalıyız. Terkos Gölü'nde bir an önce derinleştirme çalışmalarına başlamaları lazım. Terkos İstanbul'un yine akar çeşmesi olacaktır. Yüz elli yıl oldu bundan sonra da olacaktır. Terkos, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak bir kaynaktır " diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA