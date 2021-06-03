Özel Öğretim Kurumlarında Eğitim ile Sınav Uygulamaları
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Özel Öğretim Kurumlarında Eğitim ile Sınav Uygulamaları

Özel Öğretim Kurumlarında Eğitim ile Sınav Uygulamaları
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun değerlendirmesi neticesinde, 31/05/2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu...

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun değerlendirmesi neticesinde, 31/05/2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınavlar resmi yazı doğrultusunda yapılacaktır.

Resmi Yazı için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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