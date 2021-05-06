Özel öğrencilerden gilaborulu bayram şekeri
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Özel öğrencilerden gilaborulu bayram şekeri

Özel öğrencilerden gilaborulu bayram şekeri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte, uzaktan eğitim alan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, meşhur gilaboru ile bayram şekeri yapmasını öğrendi.

Kayseri'de ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte, uzaktan eğitim alan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, meşhur gilaboru ile bayram şekeri yapmasını öğrendi.

Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri ve öğrencileri uzaktan eğitime pandemi döneminde tüm hızıyla devam ediyor. Okulun 'Bayram şekeri yapıyorum' etkinliğine Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemal Özdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vasfi Seyhan ile birlikte okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yiyecek-içecek atölyesinin öncülüğünde öğrenciler Türkiye'de ilk defa Kayseri'ye özgü gileboru meyveli bayram şekeri yaptı. - KAYSERİ

Özel öğrencilerden gilaborulu bayram şekeri
Özel öğrencilerden gilaborulu bayram şekeri
Özel öğrencilerden gilaborulu bayram şekeri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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