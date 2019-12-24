Özel öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Özel öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

24.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:51
Özel öğrenciler AA'nın

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Şubesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları öğretmenlerinin anlatımıyla inceleyen öğrenciler, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Özel öğrenciler, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün 'da çektiği " şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçen öğrenciler, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy kullandı.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, öğrencilerin oylamaya katıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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