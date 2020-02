(Özel) Meslek aşkı engel tanımadı, ömrünü hastalarına adadı

01.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:38

Tekerlekli sandalyesinde örneğine az rastlanır bir fedakarlıkla 25 yıldır hastalarının yardımına koşan Op. Dr. Mustafa Bircan, hastalarına umut oluyor. Yok saydığı engeliyle kendini adeta hastalarına adayan Bircan, hastalarının gönlünde taht kurdu.



25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamına ve çok sevdiği doktorluk mesleğine tekerlekli sandalye ile devam eden Op. Dr Mustafa Bircan, kar kış demeden 'Şifahanem' dediği hastanenin yolunu aşındırıyor. Hastalarıyla olan diyaloğuyla mesleğine farklı bir boyut kazandıran Bircan, hastalarını kapıya kadar uğurluyor, taburcu ettiği hastalarını ise telefonla arayarak durumları hakkında bilgi alıyor. Onu tekerlekli sandalyede gören hastaları ise önce şaşırıyor, sonra alışılmışın dışındaki tutumunu takdirle karşılıyor.



"En büyük sevinci hastalarının sağlığına kavuştuğunu görmek"



Bircan, mesleğine olan büyük tutkusuyla yeniden hayata tutundu. Yaşam sevgisiyle herkese örnek olan Bircan, 8 yıldır izin kullanmadan hastalarının yardımına koşuyor. Tutumuyla takdir toplayan Bircan'ın en büyük sevinci hastalarının sağlığına kavuştuğunu görmek. Sabahın ilk ışıklarıyla hastanenin yolunu tutan Bircan, hastanede koridorunda gördüğü her hastasıyla sohbet ederek güne başlıyor.



"Gözümü açtığımda ayaklarımı hissetmiyordum ve kendi teşhisimi kendim koydum"



Geçirdiği trafik kazasında teşhisi kendisinin koyduğunu anlatan Bircan,"1995'te geçirdim kazayı. Bu benim hayatımın ikinci perdesiydi. Gözümü açtığımda ayaklarımı hissetmiyordum ve kendi teşhisimi kendim koydum. O anda şükrettim; beynim çalışıyordu, kollarım çalışıyordu. Evet, ameliyathaneden uzak kaldım. Tedavi için gittiğim Amerika'da ameliyata girebilmem için her koşul sağlanmasına rağmen kendi ülkemde bu sağlanmadı. 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk seçimleri kazanmasıyla ona söylediğimi hatırlamış. Seçimden 3 gün sonra beni evimde ziyaret ettiler ve 'doktorum benden ne istiyorsun' diye sordular. Öncelikle mühürden kurtulmak istediğimi, sonra sigara yasağını, sosyal güvenlik kurumu ile aynı çatı altında olma dileklerimi ilettim. Çok ilgilendi" dedi.



"Burası benim şifahanem, hastalarım bensiz yapamazlar."



Hiç bir zaman umutsuzluğa kapılmadığını belirten Bircan,"Hayat devam ediyor. 8 seneden beri izin de kullanmıyorum. Çünkü burası benim şifahanem; hastalarım benden ben de onlardan enerji alıyorum. Onlar benim bir ailem, bir parçam. Biz sonuçta bir aileyiz. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Her hastamın bir hikayesi var, her hasta bir öykü kahramanı. Örneğin bir hastam kapıyı açıyor ve size muayene olmaya değil, size bunu getirdim diyor. Mesleğim benim çok kutsal ve her hastamın bir hikayesi var. Yardıma koşmak değil bu benim görevim. Bu bana enerji veriyor; karı, kışı önemli değil. Karda da kışta da geliyorum. Hastalarım bensiz yapamazlar. Biliyorum benden enerji alıyorlar ve en önemlisi ben de onlardan enerji alıyorum. Hafta sonu bana gelemeyen, bana ihtiyacı olan, rahatsızlanan hastam varsa onları evinde ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Engelli birey olmayı çocuklarımıza daha doğar doğmaz öğretmemiz lazım"



Mesleğinde enteresan diyaloglar yaşadığını aktaran Bircan," Mesela 5-6 yıllık bir hastam masanın arkasında olduğum için engelli olduğumu fark edemiyor. Bir gün 'hocam ne oldu' dedi. Ne oldu dedim. Hocam sandalyedesiniz dedi. Hastalarımdan olumsuz bir tepki yok. Bizim kültürümüzde engel olayı yok. Engellinin çok özel bir başarısı, şampiyon olması şart değil. Engelli birey olmayı çocuklarımıza daha doğar doğmaz öğretmemiz lazım. Bu meslekte öyle hastalarım var ki sesimi duymadan rahat etmeyen. Kendi kardeşlerimle belki haftalar geçiyor görüşmüyorum ama hastalarım sesimi duymadan rahat edemiyor" diye konuştu.



"60 senedir Ankara'dayım ben böyle bir hoca görmedim"



Mustafa hocayla tesadüfen yollarının kesiştiğini söyleyen Hüseyin Oskay, "Bir gün sıra alamadım, hocama gittim. Hocam, 'ben yardımcı olurum size' dedi. Fıtık ameliyatıyla ilgili bana yardımcı oldu. Hocamın bana çok faydası oldu. 60 senedir Ankara'dayım ben böyle bir hoca görmedim. Bilgi, saygı, hürmet bakımından üzerine yok. Çıktıktan sonra hocamızı bekliyoruz, görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"10 senedir ortopedi doktoru kanser diye gönderdi, bu kıymetli evladım beni iyileştirdi"



Yıllarca kanser teşhisi nedeniyle farklı tedaviler yaptırdığını belirten 84 yaşındaki İfakat Yeşilkaya, "10 senedir ortopedi doktoru kanser diye gönderdi, bu kıymetli evladım beni iyileştirdi. Bazıları rüyama da giriyor. Ana oğul gibiyiz. 3 oğlum var ama önce Mıstığım. Ziyaretine gidiyorum. Evinde filmimi çekti. Bu evladımdan başkası yüzüme bile bakmadı. Telefonla da anlatıyoruz şikayetimizi. Benim tarhanamı, eriştemi çok sever. Ben bahçeden nane kurutur getiririm, tozlu küllü yemesin yavrum diye. Huyunu, aklını, doktorluğunu, her şeyini çok seviyoruz. Şu an çok iyiyim"dedi.



"Mustafa hoca benim ikinci babam gibi, iyi ki var ve iyi ki hayatımıza girmiş"



Oğlumun rahatsızlığından dolayı Mustafa Hoca ile tanıştığını belirten Nuray Erarslan," Yıllardır görüşüyoruz, bir aile dostumuz, babamız, ağabeyimiz gibi sürekli görüşüyoruz. Çok tedavi gördüğümüz hastalığı Mustafa hoca çözdü ve basit bir şey olduğunu söyledi. Sürekli geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Telefonlarımızı her zaman açar, kendisini çok seviyoruz. Mustafa hoca benim ikinci babam gibi, iyi ki var ve iyi ki hayatımıza girmiş" dedi.



İnci Yonga- TBMM'den emekliyim ama Mustafa Hocamı yıllardır tanıyorum. Dünya tatlısı bir insan, nereye gitse arkasındayız. Biz Mustafa Hocamızı aileden görüyoruz, yabancımız değil. Her zaman telefonla görüşürüz. Kendisine yoğurt yapar götürürüz" diye konuştu.



Başka bir hasta ise,"Benim çocuklarım dahil hepimiz buradayız. Hocamın yapamadığı şeyleri temin etmekle kendimi mükellef hissediyorum. Ona yoğurt getirdiğim için mutlu oluyorum. Birbirimizin doktoruyuz. Bana bir güç veriyor.



Hastalardan biri- Evde hastalıktan ölüyorum, Mustafa Hoca'yı görüp günaydın deyince hastalık falan kalmıyor. Mustafa Hoca, candır. Bütün doktorların onun gibi olmasını istiyorum" dedi. - ANKARA

