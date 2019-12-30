Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü
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Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü verildi.

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:52
Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü

Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Özel Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü verildi.


Ülke ekonomisine ve istihdama yapılan katkılardan dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından Lokman Hekim Van Hastanelerine verilen 'Yılın Yıldızı' ödülünü Özel Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü teslim aldı.


Verilen ödülden son derece gurur ve onur duyduğunu belirten Süslü, " ve istihdama olan katkılarımızdan dolayı takdim edilen bu anlamlı ödül için büyük mutluluk yaşadığımızı belirtmek ister, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı'ya teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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