(Özel) Kuzey yarım kürenin ilk kirazları çiçek açtı
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Sancaklıbozköy, Manisa, Güncel

(Özel) Kuzey yarım kürenin ilk kirazları çiçek açtı

Kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da erkenci tür kirazların yetiştiği ağaçlar çiçek açtı.

10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:49
(Özel) Kuzey yarım kürenin ilk kirazları çiçek açtı

Kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da erkenci tür kirazların yetiştiği ağaçlar çiçek açtı. Nisan ayının 15'inde ilk kirazların tezgahlarda olması beklenirken, üreticiler bu yılki fiyatlardan umutlu.


Mikroklima iklimine sahip Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kiraz bahçeleri beyaza büründü. Her yıl kuzey yarım kürenin ilk kirazının hasat edildiği bölgede üreticiler, bu yıl verimin daha iyi olmasını beklediklerini ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl ilk kirazın 250 TL'den sembolik olarak satıldığı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde üreticilik yapan İrfan Turgut, "Benim burada yaklaşık 15 dönüm kiraz bahçem var. Şu an kirazlar çiçek açmış durumda. Kuzey yarım kürede ilk kiraz burada çıkıyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki ayın 15'ine doğru kirazlarımızı toplamaya başlarız. Geçen sene bir hafta öncesinde çiçeklenme başlamıştı. Şu anda ilaçlamalar başladı. Ay sonuna doğru kirazlar koruk şeklinde olur. Önümüzdeki ayın ortasında da Allah'ın izniyle toplamaya başlarız. Burada çok fazla kiraz türü var. Geçen sene fiyatlarımız çok güzeldi. Şu an için rekolte anlamında bir fikrimiz yok ama mevsim şartları güzel gitti. Tahminen baktığım zaman geçen seneden daha fazla bir rekolte bekliyorum. Geçen sene bölge bölge mahsulde düşüklük vardı ama bu sene öyle bir duyum almadık. İnşallah iyi olur" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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