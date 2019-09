(Özel) Küçük Rabia'nın gözyaşları yürekleri burktu

24.09.2019 13:06

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde velayeti annesine verilen 3 yaşındaki Rabia, babasından ayrılmamak için dakikalarca gözyaşı döktü. Rabia'nın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri yürekleri burktu.



Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan İbrahim Can 2014 yılında görücü usulüyle tanıştığı H. Can ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Hayrunnisa ve Rabia adında iki kız çocukları dünyaya geldi. 2017 yılında evliliklerinde sorunlar yaşamaya başlayan çift ayrılma kararı aldı. Evdeki eşyalarını ve büyük kızı Hayrunnisa'yı yanına alan anne baba ocağına döndü. 3 yaşındaki Rabia ise babası İbrahim Can ile yaşamaya başladı. Çift boşanmak için 2018 yılında dava açtı ancak mahkeme boşanmayı reddederek, 3 yaşındaki Rabia'nın velayetini de annesine verdi. Doğduğundan bu yana babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan Rabia mahkemenin velayet kararının ardından annesine götürüldü. Babası İbrahim Can'dan ayrılmak istemeyen 3 yaşındaki Rabia dakikalarca gözyaşı döktü. Bir yakını tarafından cep telefonu ile kaydedilen Rabia'nın görüntüleri sosyal medya da yayınlandı. Rabia'nın gözyaşları yürekleri burkarken, baba İbrahim Can ise kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.



Baba İbrahim Can "Biz eşimle 4 yıl evli kaldık ve bu evlilikten 2 kız çocuğumuz oldu. Kızımın biri 4,5 yaşında diğeri 3-4 gün önce 3 yaşını bitirdi. Biz karı koca olarak bir birimize saygı sevgiyi yitirmiştik. Benim kız kardeşim benim eşimin abisi ile evliydi. Onların evliliği bitince bizim evliliğimizde darbe gördü. Kızım benden yaklaşık 5 ay önce alındı. Annesi evi terk ettiğinde kızım küçüktü. Kızımı bu güne kadar ben yedirdim, altını değiştirdim, hasta olduğunda yanında ben yer aldım. Ona bütün sevgimi vermeye çalıştım ve bana olan bağlılığının sebebi de bu. Kızımı almaya gittiğimde bana koşa koşa geliyor. Vermeye gelince de gitmek istemediğini, bende kalmak istediğini, orayı sevemediğini söylüyor. Bende bundan psikolojik olarak rahatsızlık duyuyorum. Normalde 2 çocuğumu 2 haftada bir görme hakkım varken büyük kızım benle gelmek istemiyor. Ben onun üstüne bir baskı kurmuyorum çünkü söz konusu olan onun mutluluğu. Küçük kızımda bana düşkün. Annesini de küçüklüğünden bu yana tanımıyor. Ben kızımın psikolojisinin bozulmamasını ve bende kalmasını istiyorum. Babanın değil kızının feryadına kulak verin. Rabia doğduğu, büyüdüğü, sevdiği ve sevildiği evde tekrar benimle yaşasın istiyorum" dedi.



İbrahim Can'ın Avukatı Şakir Yıldız ise Türkiye'de kadına yönelik pozitif ayrımcılığın aile kavramına zarar vermeye başladığını ifade etti. Mahkemelerin kadının beyanını esas alırken mağduriyetler ortaya çıkarttığını anlatan Avukat Yıldız şunları söyledi; "Ülkemizde kadına pozitif ayrımcılık diye bir deyim çıkardılar. Kadına pozitif ayrımcılık maalesef aileleri bölmeye, bozmaya ve ailenin köküne dinamit koymaya yetti. Muhalefet bu hususta saldırı yapıyor. Kadına, çocuğa ve hayvana şiddet olayını muhalefet çok iyi işliyor. İktidarda bu tuzağa düşerek kadına pozitif ayrımcılık tanıyor. Kadının beyanı esastır diyor. Buda ailelerin bölünmesine sebep oluyor. Bu olayda da İbrahim Bey çocuğuna bakacak düzeyde olmasına rağmen, çocuk babasını istemesine rağmen zorla, ağlatarak, alınarak annesine verildi. Çocuk babasına geldiği zaman seviniyor, gülüp oynuyor. Gideceği zamanda ağlayarak annesine gidiyor. Gittiği zaman orda da mutlu olmuyor. Annesinin yanında da içine kapanıyor, dünyaya küsüyor, oynamıyor, konuşmuyor. Bütün bunları hakimin dikkate alması gerekirken, maalesef çocuğun yaşı küçüktür diye anneye veriyor. Çocukta travmalar yaşıyor. Boşanma reddedildi ve bundan dolayı annenin velayeti de düştü. 3 yıl ayrı yaşarlarsa ilk duruşmada boşanacaklar. İnşallah bir araya gelirlerde barışırlar ve aile parçalanmaz."



Kızından ayrılmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan ve psikolojik tedavi görmeye başlayan baba İbrahim Can, 3 yaşındaki Rabia'nın kendisine verilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA