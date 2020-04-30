5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
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5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı

Beyoğlu'nda 5 yaşında bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
30.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:32

İstanbul Beyoğlu'nda 5 yaşında bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan 50 yaşlarındaki şahıs, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs kanlar içinde kalırken, gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

KÜÇÜK KIZIN ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

Dün saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Azapkapı'da gerçekleşti. İddialara göre 5 yaşlarındaki kız çocuğunu tenha bir yere götüren 50 yaşlarındaki sapık, küçük kıza burada taciz girişiminde bulundu. Bu sırada oradan geçmekte olan 4 kişilik grup küçük kızın çığlıklarını duyarak olay yerine geldi. Birilerinin geldiğini fark eden adam, kaçmaya başladı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Çevredekilerin son anda yakaladığı sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından arkadan kelepçeleyerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilirken kemerinin açık olduğu görüldü. Taciz girişiminde bulunulan kız çocuğu muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

"ÇOCUK YANIMIZA KOŞARAK 'AĞABEY KURTARIN BENİ' DEDİ"

Küçük kızı son anda kurtaran bir vatandaş "Buradan bağırtı, çocuk sesi geliyordu. Ben ilk başta çocuk ağlıyor annesi oradan geliyor falan diye düşündüm. Sesler üzerine biz bağırınca çocuk yanımıza koşarak 'Ağabey kurtarın beni' dedi. Sonra arkadan bu adam çıktı. Önce buradan geldi sonra buradan bizden kaçamayacağını anlayınca şuradan kaçmaya başladı zaten kovalamaca orada başladı. Biz peşindeyken kaçamadan oradan başka arkadaşlar yakaladı" diyerek yaşananları anlattı.

5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
AHMET: Şeytana uymuş.
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500
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