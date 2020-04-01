Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
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İsmail Çetin, Adapazarı, Türkiye, Sakarya, Güncel

Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor

Sakarya'da yaşayan bir çift, koronavirüs salgınına karşı önlem almak için daha önce ormanın ortasındaki bir ağaç üzerine yaptıkları evde kalmaya başladı.

01.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:41
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı. Yapılan uyarıları dikkate alan çift, daha az insanla görüşüp kendilerini izole etmek için ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde yaşamaya başladı.

AĞAÇ EVİ 4 AY ÖNCE YAPTI

Adapazarı ilçesi Demirbey Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki İsmail Çetin isimli vatandaş, doğa ile iç içe yaşamak için yaklaşık 4 ay önce oturduğu mahallede bulunan ormanlık alandaki bir ağacın üzerine ev inşa etti. 60 yaşındaki hayat arkadaşı Fatma Çetin'in de şeker hastası olması dolayısıyla temiz hava alabilmek için bazı günlerde ağaç eve gelerek vakit geçiren çift, koronavirüs salgını sonrasında ise kendi tedbirleri çerçevesinde bu evde kalmaya başladılar.

TEMASTAN KAÇINIYORLAR

Eşinin şeker hastalığı sebebi başta olmak üzere yaşlarını da göz önünde bulundurarak böyle bir yöntemi uygulamaya başladıklarını aktaran İsmail Çetin, yakın çevresi başta olmak üzere hiç kimseyle görüşmediklerini ve bu süreç boyunca da olabildiğince az insanla görüşerek, temastan kaçındıklarını dile getirdi. Virüsten korunmak için tedbir alan çift, bu süreçte ailesi, çocukları ve torunlarını göremedikleri için özlem duyduklarını da dile getirerek, tüm Türkiye'ye 'Evde Kal' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

''SABIRLI OLACAĞIZ''

Koronavirüs sonrasında ağaç eve gelerek kalmaya başladıklarını aktaran Fatma Çetin, "Biz bu ağaç evi daha önceden yapmıştık. Ama sonrasında böyle bir hastalık geldiği için buraya geliyoruz; stres atıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Torunlarımı çok özledim, her gün resimlerine bakıp ağlıyorum, Allah'a dua ediyorum bugünlerimizin hemen bitmesi ve çoluk çocuğumuza kavuşabilmemiz için. Onlar da bunaldı iyice, evlerinde bir yere çıkamıyorlar. Gelmek istiyorlar sürekli yanımıza. Ama inşallah sabırlı olacağız, Allah'ta bize sabrımızın sonunu verecek inşallah. Herkes evinde otursun, inşallah bugünleri de atlatacağız. Ondan sonra hep birlikte tekrardan sokaklara çıkıp çayımızı içerek, muhabbetimizi edeceğiz." dedi.

''TEDBİR ALMAMIZ GEREKİYOR''

Vatandaşları evlerinde kalma konusunda uyaran ve gerekli tedbirleri almalarını söyleyen İsmail Çetin, "Yaşamak güzel, kimse ölmek istemez. Onun için temiz hava ve bol güneş olduğu için doğaya kaçtık. Bir yerden esinlenerek bu evi yapmıştım ve iyi ki de yapmışım. Öncelikle biz bu evi eğlence amaçlı yaptık, şimdi başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşim ile buraya geldik. Bir gün bu hastalık bitecek, eşimiz dostumuza kavuşacağız inşallah. Ben de buradan yeniden tekrarlamak istiyorum yetkililerin açıklamalarına güvenerek sokağa çıkmayalım. Hasretimiz büyük ama başa gelen çekilir. Her gün kızlarımız, torunlarımız arıyor; 'Dede çok özledik' diyorlar. 'Sabredin bu da bitecek yine kavuşacağız ve oyunlar oynayacağız.' diyorum. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın ve bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Dışarıda gezen vatandaşlarımızdan da kendi tedbirlerini almalarını istiyorum. Ölüm Allah'tan ama tedbirimizi almamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor

Kaynak: İHA

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Sakarya'da yaşayan bir çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
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