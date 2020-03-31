(Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› (Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haber
Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

(Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Beyoğlu'nda gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, vatandaşları zehirleyen bir torbacıyı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

31.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:34
(Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Beyoğlu'nda gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, vatandaşları zehirleyen bir torbacıyı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde ve aracında arama yapan polis, toplamda satışa hazır 340 adet toz esrar bulurken devam eden çalışmalarda ise bir adreste 13 kilogram toz esrar ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Dünyayı saran korona virüsle mücadele devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucuyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi Torpil sokak üzerinde bir şahsın plakasız otomobilin içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, sokağa giderek durdurduğu araçtaki şahsı kıskıvrak yakaladı. Araçtan indirilen şahsın yapılan üst aramasında 20 adet satışa hazır toz esrar ele geçirildi.

Torbacıdan ve aracından uyuşturucu fışkırdı

Bunun üzerine araca yönelen polis ekipleri detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalarda polis, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş satışa hazır 20 adet toz esrar daha ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucular ve torbacı Ogün İ., gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, araca ise el konuldu. Çalışmalara devam eden Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semtte gözaltına alınan torbacıyla bağlantısı olduğu düşünülen Mehmet Cüneyt A.'da semtin sokaklarda yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında ise satışa hazır 40 adet toz esrar ele geçirildi. Şahsın gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri çalışmaları daha da derinleştirdi.

Evde 17 kilogram uyuşturucu madde bulundu

Bu kapsamda polis üst torbacı Ramazan Y'nin Piyalepaşa Caddesi üzerinde lüks otomobille dolaştığı bilgisine ulaştı. Şahsı semtin sokaklarında yakalayan polis, durdurduğu araçta herhangi bir şey bulamaması üzerine şahsın evinde arama yaptı. Yunus diye tabir edilen motorize polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda evi didik didik arayan ekipler, 14 ayrı poşet halinde 13 kilogram toz esrar, 6 ayrı poşet içerisinde 4 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 adet toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen not kağıtları ele geçirildi. Aramaların ardından lüks otomobile el konulurken, gözaltına alınan Ramazan Y. Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haber
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı Haber
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haber
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor
Koronavirüs fırsatçısı! 'Bana ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi Haber
Koronavirüs fırsatçısı! "Bana ihtiyaç var" diyerek tahliyesini istedi
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haber
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Mesut Özil baba oldu
Mesut Özil baba oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Soydan Serdar Ortaç Prens Charles Seren Serengil
Spor Ali Koç Basketbolcu Rüştü Reçber Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: (Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 10:31:15. #1.14#
title