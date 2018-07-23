İstanbul'da Helikopter Destekli Narkotik Operasyonunu Yırtıcı Köpekler Engelledi

Kağıthane'de narkotimler, önceden belirledikleri müstakil bir eve özel harekat polislerinin de desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi. Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda tim, koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evde 'skunk' diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

HELİKOPTER DESTEKLİ BASKIN

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de müstakil bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basan tim, saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Akça Sokak'taki önceden belirlenen eve özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, özel harekat polislerinin uyarıların ardından açılmayan kapı koçbaşıyla kırıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

İçeriye giren tim, evde yaptığı aramalar sonucunda şeffaf bir poşetin içerisinde 'skunk' diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddenin bulunmasının ardından hassas burunlu narkotik köpeği 'Ares' ile içeride bir süre arama yapıldı.

EVDEKİ SALDIRGAN KÖPEKLER UYUŞTURULDU

Operasyon sırasında bir kulübede köpeklerin olduğunu fark eden polis, içerisinde narkotik madde araması yapmak istedi. Ancak köpeklerin saldırgan olduğunun anlaşılması üzerine İBB'ye bağlı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler kulübedeki köpekleri uyuşturarak etkisiz hale getirdi. Ardından tim kulübeye girerek aramalarını gerçekleştirdi. Aramalar esnasında özel harekat polisleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLARIN ÜZERİ DİDİK DİDİK ARANDI

Öte yandan, operasyon kapsamında Şişli Kuştepe'de de narko-sokak uygulaması gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin köşe başlarını tuttuğu uygulamada narkotimler, vatandaşların üst aramasını yaparak Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Şüpheli araçları da durdurarak didik didik arayan polis, narkotik köpeğiyle araçlarda da bir süre arama yaptı. Operasyon sonrası ele geçirilen maddeler şubeye götürüldü.