Özel İdareden emekli personele teşekkür plaketi

Kırşehir İl Özel İdaresi, emekli personeline teşekkür plaketi verdi.

Kırşehir İl Özel İdaresi, emekli personeline teşekkür plaketi verdi.

Kırşehir İl Özel İdaresi'nde şehirde uzun yıllar çalışarak çeşitli birimlerde hizmet eden emekli personelle plaket verildi.

İl Genel Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen plaket programına İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Genel sekreter yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Emekli olan personellerin emeklilik hayatlarının hayırlı olmasını temenni eden İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, şehre hizmet edip emekli olan personellerinin emeklilik hayatlarının hayırlı olmasını diledi. Genel Sekreter Kurtuluş Yılmaz ise emekli olan personellerin şehre hizmet etmenin onurunu ve gururunu her zaman taşıyacaklarını belirtti. Yılmaz, açıklamasında; "Uzun yıllar özel idaremizin çeşitli birimlerinde şehrimize ve köylerimize hizmet ettiler. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

İl Özel İdare Yazı İşleri Müdürlüğünden Ali Ceylan, Zeliha Yılmaz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden İrfan Aydoğmuş, Osman Tekeli, Salih Kılıçoğlu, Mali Hizmetler Müdürlüğünden Emrullah Akbaş, Ramazan Çoban plaket aldı. Emekli olan personele teşekkür plaketi yanı sıra birlikte çeşitli hediyelerde sunuldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı