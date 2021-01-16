İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolu açtı, cenaze toprağa verildi
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İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolu açtı, cenaze toprağa verildi

16.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:09
İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolu açtı, cenaze toprağa verildi

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Yeniyurt köyünde, kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına, İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Yeniyurt köyünde, kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına, İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Geceden sabaha kadar kapalı olan köy yolunu ulaşıma açan ekipler, cenaze namazı için köy meydanını da temizledi.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası 186 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Merkezle bağlantısı kesilen köylerden, Refahiye ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde, cenaze defin işleminde zorlananlara, İl Özel İdaresi ekipleri destek oldu. İstanbul'dan Haydar Serin'in (80) cenazesi, toprağa verilmek üzere Refahiye'ye getirildi. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki köyün yolunun kardan kapalı olması nedeniyle cenaze götürülemeyince Serin'in yakınları, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşan karı iş makineleri ile temizleyerek, yolu açtı. Cenaze namazı için de köy meydanı temizlendi. Haydar Serin'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. 

 


İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolu açtı, cenaze toprağa verildi
İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolu açtı, cenaze toprağa verildi
İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolu açtı, cenaze toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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