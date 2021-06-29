Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Korona aşısı ücretli mi? Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır?

Özel hastanelerde aşı ücreti aşı sırası gelen vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Aşı hakkı elde eden vatandaşların sayısı çoğaldıkça aşı randevularında yoğunluk yaşanıyor. Böyle olunca da pek çok kişi gözünü özel hastanelere çevirdi. Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Korona aşısı ücretli mi? Özel hastanelerden aşı randevusu nasıl alınır?

Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Korona aşısı ücretli mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Aşı yaptıran kişi sayısında her gün artış yaşanıyor. Devlet hastanelerinde yer bulmada zorlanan vatandaşlar "Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?" Özel hastanelerde kovid-19 (covid) aşısı ücretli mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖZEL HASTANELERDE COVİD AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;

İnaktif COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere aşılama aşılama hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlar ile hizmet sunanlara Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince aşılama hizmeti verilecektir.

Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılacaktır.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır. İfadeleri kullanıldı..

Özel hastanelerde covid aşısının ücretli olup olmadığına ilişkin en net açıklama Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer'den gelmişti.Tezer yaptığı açıklamada özel hastanelerde yapılan covid aşıları için herhangi bir ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu MHRS, e-devlet ve ALO182 telefon hattı üzerinde alınabiliyor.

ALO182 'den aşı randevusu almak için öncelikle kişinin aşı sorgulaması yapması gerekiyor. Telefon hattını aradıktan sonra kişi eğer aşı olabilecek grup içinde yer alıyorsa randevu alabiliyor ve gerekli bilgiler kişinin telefonuna kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderiliyor.

MHRS ve e devlet üzerinden aşı randevusu almak da oldukça kolay. E devlet T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna MHS yazılarak arama yapıldığında sistem sizi direk olarak MHRS uygulamasına götürüyor.

MHRS sayfasında da üstte sol tarafta aşı randevusu al bölümüne tıklanmasının ardından nerede aşı olmak istediğinize dair seçenekler önünüze çıkıyor. Aşı olabileceğiniz semtten, hastaneye ve aşı saatine ilişkin tüm detayları buradan oluşturabiliyor ve aşı randevusu alabiliyorsunuz. Randevu alma işleminin tamamlanmasının ardından sistemde kayıtlı cep telefonunuza ve e-mail adresinize aşı randevusu ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından gönderiliyor.

ÖZEL HASTANELERDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Türkiye'de aşılama uygulamaları kamu hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde devam ediyor ve aşı olmak isteyen vatandaşların öncelikle aşı randevusu alması gerekiyor.

Aşı randevusu alma işlemi ise tüm aşı merkezlerinde aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani özel hastanelerden aşı randevusu almak için herhangi bir farklı yöntem kullanılmıyor.