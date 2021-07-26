Özel hastanede aşı ücretli mi? Evde aşı randevusu nasıl alınır?
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Özel hastanede aşı ücretli mi? Evde aşı randevusu nasıl alınır?

Özel hastanede aşı ücretli mi? Evde aşı randevusu nasıl alınır?
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Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor. Özel hastanede aşı ücretli mi? Evde aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs salgını kapsamında aşılama işlemleri oldukça hız kazandı. Aşı olmak isteyen vatandaşların MHRS üzerinden sık sık aşı randevusu kontrolü yapmakta. Özel hastanede aşı ücretli mi? Evde aşı randevusu nasıl alınır?

ÖZEL HASTANEDE AŞI ÜCRETLİ Mİ?

COVID-19 mRNA aşısı Bakanlığımız tarafından belirlenen hastanelerde uygulanmaktadır. Hangi hastanelerde uygulandığını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alırken görebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, COVID-19 mRNA aşısının uygulandığı hastanelerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

EVDE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Lütfen Belirlenen Süre Sonunda Tekrar Deneyiniz uyarısı alan vatandaşlar MHRS sisteminin yanı sıra cep telefonuyla SMS üzerinden de randevu alabilir. SMS ile aşı randevusu almak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e göndererek de aşı uygunluk durumlarını kontrol edebilirsiniz.

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