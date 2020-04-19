Özel harekat ve çevik kuvvet polisi sokak sokak gezip vatandaşı uyardı Özel harekat ve çevik kuvvet polisi sokak sokak gezip vatandaşı uyardı Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uzun namlulu silahlarla sokak sokak gezip kısıtlamaya uymayan vatandaşları uyardı Evlerinin önünde oturan bir aile ise kendisini uyaran...

Özel harekat ve çevik kuvvet polisi sokak sokak gezip vatandaşı uyardı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uzun namlulu silahlarla sokak sokak gezip kısıtlamaya uymayan vatandaşları uyardı

Evlerinin önünde oturan bir aile ise kendisini uyaran polisleri kahve ikram etmek istedi

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uzun namlulu silahlarla sokak sokak gezip kısıtlamaya uymayan vatandaşları uyardı.

Cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin giriş çıkışları ve ana caddelerinde trafik ve asayiş ekipleri uygulama yaparken, ara sokaklarda da özel harekat ve çevik kuvvet polisleri önlem aldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uzun namlulu silahlarıyla ara sokakları tek tek gezip sokakta olan bütün vatandaşları uyardı. Sokağa çıkan vatandaşların çocuğu ekmek almaya ya da eczaneye gitmeye çıktığını söyledi. Polis bu vatandaşlardan maskesiz olanları da maske takması konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin önünde oturduklarını söylese de polis buranın da sokak olduğunu söyleyip aileyi içeri girme konusunda uyardı. Polisin uyarısını dikkate alıp evlerine giren aile polisleri kahve ikram etmek istedi. Ancak polisler denetim yaptıkları için bu teklifi geri çevirdi. Polis bütün sokakları gezerek kimsenin sokağa çıkmasına izin vermedi.

Kaynak: İHA