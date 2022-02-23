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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (5)

Demirören Haber Ajansı, Fatih Poyraz - Güncel
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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (5)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE EVİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in (54) Yenimahalle ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE EVİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in (54) Yenimahalle ilçesindeki taziye evini ziyaret etti. Erdoğan'ı, şehit olan Eren'in aile yakınları karşıladı. Evin önünde bir süre Eren'in ağabeyi ile sohbet eden Erdoğan, daha sonra taziye evine geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti.


Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (5)

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (5)

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (5)

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (5)

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat, Senegal, Şehit, Güncel, Haberler

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