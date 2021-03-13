Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin
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Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin

13.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:18

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde CHP İlçe Başkanı Turgut İncel'in ve yakınlarının evleri geçtiğimiz gece "ihbar var" denilerek özel harekat timleri tarafından basılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan İncel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak helallik istediğini ve olayla ilgili tahkikat başlatılacağını söylediğini aktardı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde CHP İlçe Başkanı Turgut İncel'in ve yakınlarının evlerinin özel harekat polisleri tarafından basılması gündem olmuştu.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyarbakır Valiliği, söz konusu olaya ilişkin "Şüpheli U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

"SOYLU ARAYARAK HELALLİK İSTEDİ"

Konuyla ilgili konuşan Turgut İncel ise "Yaşanan olayın duyulması sonrasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Benimle ve eşimle görüşerek 'Hakkınızı helal edin' dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Çok mutlu oldum, kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin
Haber Yorumları (17)
GICIK: Anneye üzüldüm basi sag olsun
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KÖYÜN DELİSİ: Devlet adına görev yapanlar da hatalarının bedelini ödemelidir devlet olmak bunu gerektirir bu durum devleti yüceltir
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METİN: Emniyetin bazı birimleri malesef kanun tanımadan işlem yapıyor.En baştan ders verilmeli
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