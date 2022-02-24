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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN REHİNE KURTARMA TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'te, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

KİLİS'te, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 80 polis memuru, zırhlı araçlar ile Duruca köyündeki atış alanında; senaryo gereği minibüste rehin alınan yolcuları kurtarıp, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Alanda gerçek mühimmat ve sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta, ekipler zırhlı araçlarla da belirlenen hedeflere ateş açtı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in de izlediği tatbikat sonunda özel harekat polisleri, kurban keserek dua etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN REHİNE KURTARMA TATBİKATI

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN REHİNE KURTARMA TATBİKATI

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN REHİNE KURTARMA TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Polis Memuru, Duruca, Güncel, Haberler

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