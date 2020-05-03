Özel harekat polisleri, dualarla Suriye'ye uğurlandı

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis özel harekat ekipleri, Suriye'nin El-Bab kentine dualarla uğurlandı.

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis özel harekat ekipleri, Suriye'nin El-Bab kentine dualarla uğurlandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis özel harekat ekipleri, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan El-Bab kentinde görev yapmak için dualarla uğurlandı. Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in katılımıyla yapılan törende, kesilen kurbanların ardından polis özel harekat timleri, İl Müftüsü Aşır Durgun'un okuduğu dualarla El-Bab'a uğurlandı.

Kaynak: DHA