Özel Halk Otobüsü Şoförü 2 Saatlik Uykuyla, Ralli Yapıyoruz

KAYSERİ'de özel halk otobüsü şoförleri yazılan cezalara tepki gösterdi. İşletme önünde park halindeki otobüsler nedeniyle de zaman zaman halk ile karşı karşıya geldiklerini belirten şoförler, Zor şartlarda çalışıyoruz. Vatandaşlar ters yoldan gelip, otobüs duraklarına park yapıyor, sonra vatandaşla kötü biz oluyoruz. Üstüne cezalar da veriliyor. Artık psikolojimiz bozuldu" diye dert yandı.



Özel halk otobüsü şoförleri adına gazetecilere açıklama yapan 25 yıllık şoför, 41 yaşındaki Murat Bayram, halk ile karşılaştıkları tartışmalardan dolayı kendilerine ceza verildiğini ancak, kendilerine küfür edenlere bir şey yapılmadığını öne sürdü. Karşılaştıkları olaylardan ötürü psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Bayram, şunları söyledi: "Vatandaş gelip duraklarımıza park ediyor, sonra ters yoldan geliyorlar ama uyarınca kötü biz oluyoruz. Bize hakaretten 300 tam bilet cezası geldi. Saat 03.00'te gaz istasyonundan çıkıp, sabah 05.00'te de hareket eden insanız. Vatandaşlar, ekmek için çalışan insanlarız. Bizler hepimiz 2'şer saatlik uyku ile araç sürüyoruz. Buraya geliyoruz, psikolojimiz bozuluyor. Buradaki vatandaşlar yolu kapadığından dolayı vatandaş gelip bize hakaret ediyor, küfür ediyor. Küfür ettiğinden dolayı biz cezaya maruz kalıyoruz. Sivil araç yanımda duruyor, bana küfür etti hakaret etti ben bu hakareti kabul etmiyorum. Benden de savunma istediler. Savunma verdim, sonra 300 tam bilet ve 15 gün uzaklaştırma cezası aldım. Biz insan evladıyız, insan taşıyoruz, rızkımızla ekmeğimizle uğraşıyoruz. Yaptıkları, hakaret ettikleri terbiyesizlik diz boyu ama biz her şeyi sinemize çekiyoruz. Buna bir çare bulunması lazım. Bu ceza 1, 2, 3 değil. Bütün arkadaşlarım karşılaşıyor. 24 saat direksiyon sallıyorum. Biz yarım saat yolda çalışıyoruz, 30 dakikada gelmediğin takdirde yine sıkıntı. Ben seferi bu trafikte, bu şartlarda yarım saatte nasıl yetiştireyim? İnsan taşıyorum. Bana ver 50 dakika. Bu arabalarla 30 dakikada ralli yapılıyor. Herkes anlatmıyor, korkuyor gerçeği." - Kayseri