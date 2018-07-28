Sokak Hayvanları İçin Sosyal Sorumluluk Projesi

Gazeteci Taşkın Sarıca tarafından hayata geçirilen sokak hayvanlarına sahiplendirme projesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hayata geçti.

İHA muhabiri Taşkın Sarıca tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için hayata geçirilen www.sahiplenelim.com projesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. İmzalanan protokol kapsamında Balıkesir'in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakımevlerinde tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamış ve mikroçip uygulamasıyla işaretlenerek kayıt altına alınmış sokak hayvanları www.sahiplenelim.com sitesinde yayınlanarak, ücretsiz olarak sahiplendirilecek.

Yakın zamanda Türkiye geneline yayılacak olan proje hakkında veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde görevli Veteriner Hekim Serhat Meşe, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sokak hayvanları geçici bakımevinde görev yapmaktayım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak İhlas Haber Ajansı Muhabiri Taşkın Sarıca'nın başlatmış olduğu "Terkedilmiş sokak hayvanlarını sahiplendirme" projesine destek veriyoruz. İmzalanan protokol ile 5199 Sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu ve bu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği kapsamında İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde işletilmekte olan sokak hayvanları bakımevlerinde tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamış, mikroçip uygulaması yoluyla işaretlenerek kayıt altına alınmış sokak hayvanlarının sahiplenelim.com sitesine özellikleri belirtilerek girişleri yapılmaktadır. Bu sayede hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız artık Bakımevlerimizi ziyaret etmeden sahiplenelim.com sitesine girerek uygun hayvanları ve bilgileri inceleyebilirler" dedi.

Balıkesir'de sokak hayvanları geçici bakımevlerinin kurulduğu günden bu yana yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi veren Meşe, "Balıkesir'de 2014 yılından bu yana 10 bin 800 rehabilitasyon, 14 bin tedavi ve 3 bin 500 sahiplendirme yapılarak önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Teknik çalışmalarımızın yanında gelecek kuşaklara hayvan sevgisi ve doğa bilincini aşılamak, çocuklara ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile birlikte yaban hayatı ve çiftlik hayvanları gibi mağdur ve muhtaç canlara da el uzatıyoruz. Son günlerde artan hayvan mağduriyeti olaylarını da engellemek için, üç bacağı kesilerek hunharca kenara atılan Sızı köpek gibi bir çok canı kurtarmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR