Kuzu Değil Sanki Sultan

Bursa'da kesilmek üzere satın alınan Sultan isimli kuzuya kıyamayan sahibi Ali Koçak, onu ailesinin bir ferdi haline getirdi. Sultan, sahibiyle birlikte tatile gidiyor güneşleniyor, piknik keyfi yapıyor, salıncakta sallanıyor. Ali Koçak'ın yanından bir an olsun ayrılmayan 7 aylık Sultan görenleri hayrete düşürüyor.

Merkez Nilüfer İlçesinde restoran işleten Ali Koçak, gittiği kurban pazarında bir kuzu beğenerek aldı. Kuzuyu kesmeye kıyamayan Koçak, adını Sultan koyarak evlat edindi. Koçak ailesinin de yakından ilgi duyduğu Sultan maskot oldu.

Çocukların en yakın arkadaşı olan Sultan onlara kısa sürede alıştıktan sonra onlar gibi yaşamaya başladı. Koçak, çocuklarına nasıl davranıyorsa Sultana da aynı şekilde davranmaya başladı. Beraber gittikleri tatilde önce denize girdiler sonra şezlongda güneşlendiler. Beraber bisiklete binip parkta tur atıp salıncakta sallandılar. Sultanı adeta çocuğu gibi benimseyen Koçak, beraber gittikleri piknikte kitaptan masallar okuyarak onu kendi elleriyle besledi. Sıcak ilgiye alışan Sultan ise adeta bir insan gibi davranışlar sergilemeye başladı. Hayli mutlu olan Sultan, zaman zaman evde de banyo keyfi yaşıyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ali Koçak,"İşim gereği kuzularla aram pek iyidir. Kendim de ciğer ustasıyım. Sultanla aramızda farklı bir bağ oluştu. Bu çok farklı bir şey. Onu evlatlarımla bir tutuyorum. Beraber tatile gittik, piknik yaptık. Yani artık onu kurbanlık olarak değil evlat olarak görüyorum. Onu kesmeyeceğim, ölene kadar benimle" diye konuştu.

Yaşam tarzından ve ona duyulan ilgiden gayet memnun olan Sultan da, sahibi Ali Koçak ve ailesiyle birlikte oldukça eğlenceli zaman geçirip onlar gibi davranmaya devam ediyor. - BURSA