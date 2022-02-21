ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Şubat 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Yeni GSM operatörü geliyor

NETGSM'in sahibi Adem Öcal:

"Mart ayı itibarıyla abone almaya başlayacağız. Diğer mobil operatörlere göre biz, katma değerli hizmetlere vereceğimiz yakın destekle fark yaratacağız"

"Özellikle Makinalar Arası İletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) kullanımı konusunda abonelerimizi geleceğe hazırlayacağız"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- GRAFİKLİ - 3 ülkede kriz çıkaran Hedasi Barajı sorununda yeni dönem başladı

Etiyopya; Mısır ve Sudan'ın itirazlarına rağmen 2011'den beri sürdürdüğü Hedasi Barajı inşaatının yüzde 80'ini tamamladı ve dün elektrik üretimine başladı

Addis Ababa yönetimi, ülkedeki elektrik üretimi için barajın doldurulmasında ısrar ederken, Mısır Nil Nehri sularının kullanımı için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini savunuyor

(Gökhan Kavak/İstanbul)

3- YPG/PKK'nın Suriye'deki saldırısı üniversiteli öğrencileri hayattan kopardı

Terör örgütünün Azez'deki saldırısını hafif yaralarla atlatan üniversite öğrencisi Ahmet Masri:

"Adalet ve kısas istiyoruz. Terör örgütlerinden kurtulmak istiyoruz. Biz zaten terörist Esed rejiminden kaçtık. Burada YPG/PKK gibi teröristlere karşı direniyoruz"

Makine mühendisliği bölümünde okuyan Maan Enes el-Hamo:

"Ölen sıra arkadaşlarımızla çok güzel anılarımız vardı. Saldırıyla tebessümümüz ve güzel günlerimiz de katledildi"

(Ömer Koparan/Ethem Emre Özcan/Azez) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Tosyalı Holding, 5 yılda 5,5 milyar dolar yatırım planlıyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:

"Türkiye'de İskenderun'da mevcut liman işletmemiz ve Erzin'de de hazırlıklarını tamamladığımız bir liman yatırımımız bulunuyor. Ayrıca, Filyos Endüstri Bölgesi'nin yönetimini üstleniyoruz. Yurt dışındaki yatırımlarımızı da düşünürsek önümüzdeki 5 yılda 5,5 milyar dolar toplam yatırım yapmayı, üretimimizi 15 milyon tona kadar çıkarmayı planlıyoruz"

"Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya kadar birçok coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısı 100'ü aşmış durumda. İhracat odaklı stratejimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmek, özellikle Çin'in daha çok iç pazarına yönelmesi sonucu küresel pazarlarda yaşanan boşluğu iyi değerlendirmek istiyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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AA - Güncel