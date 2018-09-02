Dünya'da Bir İlk! Kasketiyle, Tespihiyle 'O' Artık 'Motosiklet Ağası'

Edirne'de, bu yıl 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali'nde (Edirne Motofest), dünya çapında bir ilk yaşandı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası gibi 'Motosiklet ağası' seçildi. Motosiklet ağası, Kırkpınar'da kesilen koçun aksine, testere ile motosiklet kesti.

5. Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali'nde, 'Motosiklet ağası' seçilerek, Türkiye ve dünyada bir ilke imza atıldı. 656 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihin en eski güreş organizasyonu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yapılan ağalık koçu ihalesi ve Kırkpınar ağası seçiminin bir benzeri, Edirne Motosiklet Festivali'nde yaşandı.

İhale geliri Şehit Aileleri Derneği'ne bağışlandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinde uygulanan açık arttırma usulüne benzer bir ihale sistemi de Edirne Motosiklet Festivali Ağalık ihalesinde yaşandı. Motosiklet ağası ihalesine katılan motor tutkunları, Edirne Şehit Aileleri Derneği'ne bağışta bulunmak üzere, ağalık bedeli peylerini sürdü. Motosiklet ağalığını 30 yılı aşkın süredir motosiklet camiasında yer alan ve İstanbul'da yaşayan özel sektörden emekli motosiklet tutkunu Esat Baydar (59) kazandı. Baydar, motosiklet ağalık ihalesini kazanmak için Edirne Şehit Aileleri Derneği'ne yaptığı bağışın bedelini açıklanmamasını istedi.

Koç yerine motosiklet kesti

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali'nde (Edirne Motofest), dünya çapında bir ilk yaşandı. Motosiklet ağalığı ihalesine katılan ve en yüksek rakamı veren 30 yıllık motosikletçi Esat Baydar, Adrianopoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop tarafından 'Motosiklet ağası' ilan edildi. Kırkpınar ağalarının kullandığı gibi kasket ve dev tespih hediye edilen ağa, Kırkpınar ağalarının aksine koç yerine, testere ile hurda bir motosikleti kesti. Ağalık ihalesine yine motosiklet camiasının tanınmış simalarından Kadir Yenipazarlı da katılarak, Edirne Şehit Aileleri Derneği'ne yüklü bir miktarda bağışta bulundu ancak ağalığı kendisinden hem camia anlamında hem de yaşça büyük olan ağabeyi Esat Baydar'a bıraktı.

"Bu sembolik bir ağalık, ortak paydamız motosiklet"

5. Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali'nde, motosiklet ağası seçilen Esat Baydar, "Bu ağalık sembolik bir ağalık. Yani yanlış anlaşılmasın öyle büyük bir ağalık değil esasında. Bunun amacı bütün motorcuları bir araya getirmek, birleştirmek. Zaten ortak paydamız motosiklet. Motosiklet etrafında birbirimizi kırmadan, kırgınlıkları, dargınlıkları silerek devam etmek" dedi.

Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de organizasyonda emeği geçen herkese derneği adına çok teşekkür ederek, "Sizleri tebrik ediyoruz. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak yolu Mustafa Kemal Atatürk ile kesişen herkesle her yolda yürümeye hazırdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Davul zurna yerine lastik yaktılar

Edirne'de, bu yıl 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali (Edirne Motofest), geceye katılan motosikletlilerin, şovları ile son buldu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık seçiminin ardından yapılan davul zurna eşliğinde selamla yürüyüşü yerine, motor severler seçilen motosiklet ağasını motorları ile yaptıkları şovlarla lastik yakarak kutladı. - EDİRNE