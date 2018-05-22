Madde Bağımlıları Türbenin Ahşap İşlemeli Tarihi Kapısını Yaktı

Bursa'da göre madde bağımlıları, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan Türbesi'nin ahşap işlemeli tarihi kapısını yaktılar. Kapı küle dönerken, türbe de büyük tehlike atlattı.

ISINMAK İÇİN YAKMIŞLAR

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan Türbesinin ahşap işlemeli kapısı, kimliği henüz belirlenemeyen madde bağımlısı gençlerin ısınmak için yaktıkları ateşle küle döndü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce restorasyonunu yaptığı türbe, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen türbelerin arasında yerini alıyordu. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını türbenin diğer taraflarına sıçramadan kısa sürede söndürmeyi başardı. Fakat yanan tarihi ahşap kapıdan geriye sadece külleri kaldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Son zamanlarda türbe çevresinde madde bağımlısı gençlerin bulunduğunu belirten vatandaşlar, bunun bir an önce önlenmesini gerektiğini dile getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı.