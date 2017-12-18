Özel güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları erişime açıldı

73. Özel güvenlik ÖGG sonuçları EGM son dakika haberlerini bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Özel güvenlik 73. ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları merakla araştırılmaya devam ediyor. Özel Güvenlik olmak isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 73. Özel Güvenlik Sınavına giriş yaptılar.

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23-27 Aralık 2017: Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır. 27 Aralık 2017: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

ÖGG sonuçları aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilecek. ÖGG sınav sonuçlarını kontrol etmek için gereken bilgiler girilerek sorgulama sayfası kullanılabilir.

74'ÜNCÜ DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI DETAYLARI

Merkezi Sınav Komisyonun 08/12/2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığının sınav takviminin belli olmaması ve özel güvenlik sınavına girecek olan adayların mağdur edilmemesi amacıyla 2018 yılında yapılacak olan 74'üncü Temel Eğitim ile 50'nci Yenileme Eğitimi Sınavının 4 Şubat 2018 tarihinde yapılmasına ve bu sınava 31 Aralık 2017 tarihinde eğitimi bitenlerin alınmasına ayrıca 2018 yılında yapılması planlanan diğer sınavların tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığının sınav takviminin açıklanmasından sonra 2018 yılı sınav takvimi Daire Başkanlığımızın web sitesinden ilan edilecektir.

ÖGG – ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 03 Aralık Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 73. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 15 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN KONTROL EDİLECEK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı sitesinden temel eğitim sınav sonuç ekranından sınav sonuçları kontrol edilebilecek. İlgili ekrana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

EGM tarafından açıklanan verilere göre 18-22 Aralık 2017: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. 23-27 Aralık 2017: Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığ ıdır. 27 Aralık 2017: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.