Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu (2)

EŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETMİŞTrabzon'un Çaykara ilçesinde evlerinde ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci'nin (35) hemşire eşi Zeynep İkinci'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

EŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETMİŞ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde evlerinde ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci'nin (35) hemşire eşi Zeynep İkinci'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olay yerinde ifadelerine başvurulan komşuların, çiftin aralarında tartışma sesleri duydukları ancak silah sesi duymadıkları öğrenildi. Çift, kapsamlı otopsilerinin ardından toprağa verilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar FALCI