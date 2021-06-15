Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan "Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi"
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Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan "Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi"

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan 'Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonunu sağlamak, aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin...

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonunu sağlamak, aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi" hazırlandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapılan denetimler neticesinde; bazı sitelerde usulsüz özel güvenlik hizmeti sunulduğu, özel güvenlik görevlisi olmayan kişilerin danışman unvanıyla özel güvenlik görevlisinin yetkilerini kullandırılmak suretiyle çalıştırdığı, buralarda çalışanların site yöneticilerinin hukuka aykırı taleplerini yerine getirerek site sakinlerinin huzurunu bozdukları ve buralarda meydana gelen bazı olayları polise haber vermedikleri yönünde alınan şikayetler üzerine tespit edilen eksiklerin giderilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) Uygulamasının ikinci aşamasına geçilmesi için onay alındı.

Ülke genelinde özel güvenlik izni alınan tüm noktalarda projenin faaliyete geçirilmesinin planlanıyor

Uygulamada; 2021 yılı içerisinde öncelikle site ve benzeri yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri olmak üzere KAAN uygulaması kapsamında olmayan yaklaşık 90 bin noktada çalışan 270 bin özel güvenlik görevlisine gerekli eğitimler verildikten sonra projeye dahil edilerek ülke genelinde özel güvenlik izni alınan tüm noktalarda projenin faaliyete geçirilmesinin planlandığı; bu kapsamda, İstanbul ili Esenyurt ilçesinde 67 özel güvenlik izni bulunan sitede çalışan 633 özel güvenlik görevlisi ve 282 site yöneticisi ile işbirliği sağlayacak 335 genel kolluk personeline, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Polis Başmüfettişleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından 14 Haziran tarihinde eğitim verilmeye başlandığı ve İstanbul'da bulunan bin 775 site ve benzeri yerde görev yapan 11 bin 666 özel güvenlik görevlisine KAAN projesi kapsamında eğitim verilmesine müteakip 81 ilde özel güvenlik izni verilen 6 bin 16 sitede istihdam edilen 21 bin 924 özel güvenlik görevlisi ve yöneticilerini kapsayacak şekilde 2021 yılı içerisinde eğitimlerin tamamlanarak kendilerinin projeye dahil edilmelerinin planlandığı belirtildi.

Uygulamada 68 bini aşkın güvenlik görevlisine hizmet verilecek

Proje ile hali hazırda 81 ilde 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeli marifetiyle hizmet verildiği, projeye geçiş sürecinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca 80 bin 301 genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlisine eğitim verildiği belirtildi. - ANKARA

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan 'Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi'
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan 'Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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