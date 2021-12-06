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Özel Günde "Karagöz İstanbul Gezgini" sahnesi

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Özel Günde

Karagöz ile dünyayı gezen sanatçı Cemal Fatih Polat 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelli bireylere ve ailelerine "Karagöz İstanbul Gezgini" gösterisi düzenledi.

İSTANBUL (Bültenler) - Yahşihan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cemal Fatih Polat'ın performansıyla sahnelenen oyunu çok beğenildi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL

Karagöz ile dünyayı gezen sanatçı Cemal Fatih Polat 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelli bireylere ve ailelerine gösteri düzenledi. Yahşihan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Karagöz Sanatını en güzel şekilde icra eden sanatçı Cemal Fatih Polat'ın sahnede canlandırdığı "Karagöz İstanbul Gezgini" oyununa Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'da konuk oldu. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Geçmiş gelenek ve göreneklerimizin oyunu olarak bilinen Hacivat-Karagöz sanatını yaşatmaya çalışan Sayın Cemal Fatih Polat misafirimiz oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel engelli bireylerimize ve ailelerimize "Karagöz İstanbul Gezgini" oyununu canlandıran Sayın Polat'a teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

KARAGÖZ İSTANBUL GEZGİNİ

Cemal Fatih Polat'ın yazıp yönettiği "Karagöz İstanbul Gezgini" oyunu; Hacivat, kadim dostu Karagöz ile İstanbul'a gezmeye gelir. Fakat ilk durakları olan Alman Çeşmesi'nde birbirlerini kaybederler. Bunun üzerine Karagöz, Hacivat'ın daha önceden bahsettiği mekânlara yani Galata Kulesi, Kız Kulesi, Ortaköy Mecidiye Cami ve İstanbul Kara Surlarına gidip arkadaşını arar. Gezdiği mekânlarda karşılaştığı kişilerden bilgi alan Karagöz'ün arkadaşıyla buluşabilmesini anlatıyor.

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