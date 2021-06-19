Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması
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Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması Kütahya'nın Simav ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine yönelik diş sağlığı taraması yapıldı.

Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine yönelik diş sağlığı taraması yapıldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen diş sağlığı kontrollerinde, özel eğitim gören toplam 42 öğrencinin dişleri kontrol edildi.

Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü Diş Doktoru İlker Çaprak, özel eğitim gören çocuklara diş taraması ile ağız ve diş sağlığı eğitimi verdiklerini ifade etti, Diş Doktoru Çaprak, "Diş kontrolünden geçen öğrencilerin takiplerini yapacağız. Hastaneye ulaşmaları ve randevu almaları konusunda yardımcı olacağız ve tedavi olmalarını sağlayacağız" dedi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, özel eğitim öğrencilerine yönelik yapılan diş sağlığı taramasının, öğrencilerdeki dişçi koltuğuna oturma korkusunu yenmede çok etkili olduğunu belirtti.

Ağız ve diş sağlığı eğitimi sonunda özel eğitim öğrencilerine ücretsiz diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması
Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması
Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması
Özel eğitim öğrencilerine diş sağlığı taraması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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