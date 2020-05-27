(Özel) Dünya Trump ile dalga geçti, Türk Ar-Ge firması yenilebilir şifalı sabunu üretti Binlerce yıldır doğal sabun olarak bilinen ve kullanılan Çöven otunun (Sabunotu) etkin maddesi saponini saflaştırarak üreten Ar-Ge Firması Sahibi Faruk Durukan, ABD Başkanı Trump'ın bilim dünyası tarafından dalga konusu olan yenilebilir dezenfektanı yapmayı başardı.

Binlerce yıldır doğal sabun olarak bilinen ve kullanılan Çöven otunun (Sabunotu) etkin maddesi saponini saflaştırarak üreten Ar-Ge Firması Sahibi Faruk Durukan, ABD Başkanı Trump'ın bilim dünyası tarafından dalga konusu olan yenilebilir dezenfektanı yapmayı başardı. Yenilebilir sabun olarak da nitelendirilen etken madde ilk olarak tahin helvası içinde kullanıldı. Yenilenebilen sabunun aynı zamanda şifa kaynağı da olduğu iddia edilirken, bu konuda iki üniversitede bilimsel çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışma hakkında bilgi veren Faruk Durukan "Trump'ın yenilebilir dezenfektan kelimesi bir takım bilim dünyasında alay konusu olmuştu. Biz bunu dikkate aldık. Yenilebilir dezenfektanı üretmeyi başardık. Bunun yenilebildiğini de helva içine yani bizim milli yiyeceklerimizden tahin helvası içine koyarak gösterdik. Tahin helvasının olmazsa olmazı çöven (Sabunotu) bitkisidir. Bizim yaptığımız çalışma çöven bitkisinin ham maddesi olan saponini elde etik. Bu hem dezenfektan olarak yer silme gibi doğal sabun olarak, hem de helvanın içine konularak üretimi yapıldı. Bu helvaları ABD Büyük Elçiliğine verilerek bay Trump'ın yemesi için kendisine göndereceğiz. Bize bir beyin jimnastiği yaptırmış oldu. Aslında söylediği doğruydu ve gıda dezenfektanlarının da üretildiği böylece ispat edilmiş oldu." dedi.

Antik çağlardan bu yana dezenfektan ve sabun olarak kullanılan çöven otu içindeki saponin etken maddesi ile bakteri ve virüslerde savaşta kullanıldığını ifade eden Durukan "Zaten saponinin dünyada 20'ye yakın kabuklu virüs üzerinde çalışması vardı. Bilimsel yayınları vardı. Şu anda da Türkiye'de iki üniversitede Covid 19'da da bilimsel çalışmalar başlanıldı. Dünyaya hayırlı olsun diyorum." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA